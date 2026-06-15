プレミアリーグの強豪クラブが、モロッコの新たな至宝の獲得に動くかもしれない。英『Liverpool Echo』によれば、リヴァプールとアーセナルがリールに所属する18歳のモロッコ代表MFアイユーブ・ブアディに関心を示しているという。両クラブは以前から同選手を注視していたとされるが、現在開催中のワールドカップでの活躍によって評価はさらに高まっているようだ。ブアディはフランス生まれながらモロッコ代表入りを決断した大型MF