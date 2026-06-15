住宅ローン金利の上昇が続くなか、住宅金融支援機構の「フラット35」の金利が2026年6月に3％台へ到達しました。2026年5月の最低金利は2.71％でしたが、6月は3.21％となり、わずか1ヶ月で0.5ポイント上昇しています。 住宅購入を検討している人の中には、たった1ヶ月で金利が大きく上昇したことで、どれくらい返済負担が変わるのか気になる人もいるかもしれません。住宅ローンは借入額が大きく返済期間も長いた