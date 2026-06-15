【フラット35】先月「2.71％」だった金利が、6月「3.21％」に急上昇！ もし「5000万円×35年」で借りる場合、たった1ヶ月差で“負担”はどれだけ増える？ 返済額の変化を試算

フラット35の金利はどれくらい上がった？

住宅金融支援機構によると、借入期間21年以上35年以下、融資率9割以下、新機構団信付きの場合のフラット35の最低金利は、2026年6月が3.21％となりました。同じ条件における2026年5月の最低金利は2.71％であり、わずか1ヶ月で0.5ポイント上昇しています。フラット35の最低金利が3％台となるのは、近年では珍しい水準といえるでしょう。

背景には、日本国債の利回り上昇などを受けた長期金利の上昇があります。フラット35の金利は長期金利の影響を受けるため、長期金利が上昇すると借入金利も上がりやすくなります。

今回公表された金利は、新規借入時に適用される金利です。

そのため、今回の金利上昇の影響を受けるのは、主にこれから住宅ローンを借りる人となります。住宅購入を検討している人は、今回の金利水準を前提に、資金計画を見直すことが必要です。



金利上昇で返済額はどれくらい増える？

5000万円を35年の元利均等返済、ボーナス払いなしで借りるケースを想定し、5月と6月の金利差による返済額の変化を試算してみましょう。試算結果は次の通りです。



・金利2.71％の場合：毎月の返済額約18万4000円、総返済額約7746万円

・金利3.21％の場合：毎月の返済額約19万8000円、総返済額約8330万円

月々の返済額の差は約1万4000円で、年間では約16万8000円の負担増となります。総返済額の差を見てみると、約584万円にものぼります。住宅ローンは借入額が大きく、返済期間も30年以上に及ぶことも一般的です。

そのため、「0.5％くらいなら大した差ではない」と感じても、長期間では数百万円単位の差になることがあります。住宅購入を検討するときは、借入可能額だけで判断するのではなく、将来の教育費や老後資金も考慮したうえで、無理なく返済できる金額を考えることが重要です。



将来にわたって無理なく返済できるか確認しよう

フラット35の最低金利は、2026年5月の2.71％から6月は3.21％へ上昇しました。5000万円を35年で借りる場合、毎月の返済額は約1万4000円増え、総返済額では約584万円の差が生じる試算です。住宅ローンは金利のわずかな違いでも、長期間でみると家計に大きな影響を与える可能性があります。

住宅購入を検討するときは、現在の金利水準での返済計画を正しく把握し、将来にわたって無理なく返済できる資金計画を立てましょう。



出典

独立行政法人住宅金融支援機構 【フラット35】借入金利の推移（最低～最高）令和5年4月から

執筆者 : 東雲悠太

FP2級、日商簿記3級、管理栄養士