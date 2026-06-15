子どもたちが最上川沿いを歩きながら流域の自然や文化を学ぶ「最上川200キロを歩く」。5週目は大蔵村の小学生が、水害から地域を守る仕組みなどを学びました。子どもたち「きょう一日頑張るぞー！おー！」5週目に参加したのは、大蔵小学校の4、5年生38人です。子どもたちは初めに、大蔵村の最上川沿いの堤防を訪れ、災害の時に堤防が果たす役割を学んだ後、草刈り機の遠隔操作やバックホーの操縦を体験しました