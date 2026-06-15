徳島市の職員に6月15日、夏のボーナスが支給されました。一般職への平均支給額は92万6279円で、夏のボーナスとしては4年連続で増えました。徳島市は15日、特別職や市議会議員を含む、2840人に夏のボーナスを支給しました。支給総額は25億6907万4255円で、支給割合は期末手当と勤勉手当を合わせて2.325か月分です。管理職を含む一般職の平均年齢は44.5歳、平均支給額は税込み92万6279円です。これは2025年に比べ