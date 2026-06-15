14日夜、山形市でクマ1頭が目撃されました。14日午後7時30分ごろ、山形市下東山の農地でクマ1頭が目撃されました。現場は高瀬橋から南東へ約190メートルの地点です。山形市は15日朝から周辺地域をパトロールするなど注意喚起を行うことにしています。