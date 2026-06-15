W杯オランダ戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。前半45分に日本がビッグチャンスを迎え、NHKの解説を務めた本田圭佑も仰天していた。ゴール前の上田にボールが入り、シュート。惜しくもサイドネットだったが、場内はどよめいた。NHKの中継がリプレーから切り替わった瞬間だった。本田は「いまもう、完全見過ごしてましたね