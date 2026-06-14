オーストラリアがトルコに勝利アジア代表の一角オーストラリアが、北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦を飾った。現地時間6月13日にトルコとの初戦に臨み、苦しい展開の中で決定力を見せて2-0の勝利を収めた。開催国アメリカと南米の曲者パラグアイが組み込まれたこのグループDは、大会前から混戦模様が予想されていた。オーストラリアはアジア最終予選中に就任した元サンフレッチェ広島のトニー・ポポビッチ監督が率い、FC