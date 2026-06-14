徳島県内に住む女子中学生に性的な行為をしたとして、住所不詳の20歳の男が13日夜逮捕されました。警察によりますと、男は13日、県内に住む女子中学生に性的な行為をしたとして、不同意性交等の疑いが持たれています。女子中学生の母親が13日午前、「娘が行方不明」と警察に相談。警察が防犯カメラを調べたところ、自宅付近のコンビニの駐車場で、女子中学生らしき人物が男の車に乗る様子が映っていて、その後、県東部のホテルで、