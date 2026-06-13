1年半ぶりに復活するフジテレビ系バラエティ特番『千鳥のクセスゴ!』(7月4日21:00〜)の出演者第1弾として、EIKO(狩野英孝)、ジャルジャル、スリムクラブ、レインボー、ロバート・秋山竜次×友近ら常連組に加え、『M-1グランプリ2025』王者のたくろう、カジサックことキングコング・梶原雄太の長女で女優・モデルの梶原叶渚ら21組が発表された。梶原はコットンとのコラボで、初登場にしてコントに初挑戦する。EIKO(狩野英孝)今回発