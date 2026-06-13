スマホを安く使うには、返却を前提にしなくてはいけないのか？否、満足できるミッドレンジ機を探してなるべく長く使えば良い。実は最近、一部のAndroidでOS更新・セキュリティアップデート期間が長くなってきており、こうした狙いを無理なく実現できる選択肢も増えてきている。＊＊＊数年後の返却を前提にしたキャリアの購入補助プログラムは、手頃に最新機種を使い続けられる点でメリットがある。特に高額なハイエンド