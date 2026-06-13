静岡・牧之原市の静波海岸で、地元の子どもたちが初めてのサーフィンに挑戦しました。この体験会は、小中学生を対象にさまざまな競技に挑戦する「まきのはらジュニアズアクションスポーツクラブ」が行ったものです。講師には東京オリンピックでアメリカサーフィンチームのコーディネーターを務めたジョン・オオモリさんらが招かれ、18人の子どもたちがサーフィンの基礎を教わりま