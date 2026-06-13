JR徳島駅で13日から自動改札機の利用がはじまり乗客らが便利になった改札を通っていました。47都道府県で唯一自動改札がなかった徳島県ですが、13日の始発便から利用が開始されました。慣れない自動改札に戸惑う姿も見られましたが、多くの乗客は便利になった改札をスムーズに通っていました。改札を通った乗客は「前より速くなった」「これでまた新しい歴史が大きな一日になるのかなと思います」「ICカードが使えたら