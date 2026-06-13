給付付き税額控除の大枠案公表中低所得層支援で所得に応じ給付社会保障国民会議の実務者会議は5月27日、政府・与党が、物価対策の議論のなかで導入を検討している「給付付き税額控除」制度の「イメージ」を示した大枠案を公表した。一定の勤労収入がある中低所得層を主な対象に、所得に応じて支援額（給付）を増減させ、本当に支援が必要な層に効率的に「手取り増」や「就労」の支援をすることを描いている。政府は、高市早