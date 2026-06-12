インスタグラム更新女子ゴルフの河本結（RICOH）が12日、自身のインスタグラムを更新。自ら作成したグッズをファンにプレゼントすることを発表すると、歓喜の声が続出した。河本は5月15〜17日に行われたSky RKBレディスクラシックで11位タイ。優勝には届かなかったが、ギャラリー投票による「ベストドレッサー賞」に選ばれ、副賞として20万円を手にした。5月19日にXで「ベストドレッサー賞でいただいた賞金で応援してくださ