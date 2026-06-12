インスタグラム更新

女子ゴルフの河本結（RICOH）が12日、自身のインスタグラムを更新。自ら作成したグッズをファンにプレゼントすることを発表すると、歓喜の声が続出した。

河本は5月15〜17日に行われたSky RKBレディスクラシックで11位タイ。優勝には届かなかったが、ギャラリー投票による「ベストドレッサー賞」に選ばれ、副賞として20万円を手にした。

5月19日にXで「ベストドレッサー賞でいただいた賞金で応援してくださっているみなさんにちょっとしたプレゼントを作成中です」と宣言。24日後の今月12日に更新したインスタグラムでは、「ボールマーカー1500個 ステッカー500枚 を作成し、みなさんにプレゼントさせていただくことにしました〜」とつづった。

自身の似顔絵入りのステッカーの写真を添え、「来週から、試合後サインをさせていただくタイミングで配っていきます！」「できるだけ応援してくださっている多くの方に届いて欲しいので シーズンが終わるまで各地で個数を決めてプレゼントさせていただこうと思ってます」とつづると、ファンも反応した。

「めちゃ欲しい！！応援行きます！！！」

「かわいい」

「すばらしいっ！！」

「ありがとう 欲しい欲しい」

「結ちゃん、最高ーっ！」

27歳の河本は今季、ワールドレディスサロンパスカップとリゾートトラストレディスで優勝。メルセデス・ランキングは2位、獲得賞金は7072万4732円で3位につけている。



（THE ANSWER編集部）