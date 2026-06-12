ことし5月、山形市内で酒気を帯びた状態で車を運転し摘発されたとして12日、県職員の40代の男性が懲戒免職処分を受けました。懲戒免職の処分を受けたのは、県の職員で出先機関に勤務する40代の男性職員です。県によりますと、男性職員は5月23日の午後7時半から午後11時までの間、山形市内の飲食店で酒を飲んだ後、近くの駐車場で2時間ほど仮眠を取り帰宅しようとしたところパトロール中の警察官から停止を求められました。警