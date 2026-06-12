収穫最盛期を迎えている山形県産サクランボの主力品種「佐藤錦」の品評会が12日、山形市で開かれました。この品評会は県産サクランボの品質向上や生産の安定を目指して県JA園芸振興協議会などが開催しています。12日、山形駅構内の特設会場で開催された品評会には村山と置賜地域の農家が育てた36点の「佐藤錦」が出品されました。審査は、パック詰めとバラ詰めの2つの部門に分かれ、箱への詰め方や着色度合い、それに、糖度など9つ