アメリカのトランプ大統領は予告していたイランに対する攻撃を一転して中止し、イランとの戦闘終結に向けた合意の覚書について、今週末にも署名できるとの見通しを示しました。アメリカトランプ大統領「我々はイランとの戦闘について、素晴らしい合意に達したばかりだ。あとは文書の最終調整をするだけで、数日で完了するはずだ。ヨーロッパで署名式も行われるだろう」トランプ大統領は11日、イランとの戦闘終結に向けた合意の覚