GENSEN HOLDINGSは、「TAOYA阿蘇」を7月1日に開業する。阿蘇くじゅう国立公園内に位置し、客室は窓の外に広がる阿蘇の景観を取り込むように配置し、自然を眺めながら過ごせるプライベート空間とした。館内には、全面ガラス張りのラウンジや、ワイドガラスを採用したレストラン、大浴場などを設ける。ラウンジではアフタヌーンティーとナイトアフタヌーンティーを用意し、レストランではあか牛をはじめとする地元食材を使った料理を