大分県内の工業系高校の生徒が日頃学んだ技術を競うコンテストが、12日、大分市で開催されています。 【写真を見る】高校生ものづくりコンテスト県大会「将来の夢は家具職人」磨いた技術競う大分 このコンテストは産業界で活躍できる人材を育成しようと、工業系の高校生を対象に県教育委員会などが毎年開催しています。今年は県内8校からおよそ90人が出場し家具工芸や木材加工など8つの部門で競います。 このうち旋盤作業の