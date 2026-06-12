日本株買いの一方で円安に伴う差損回避で円売りの可能性 日経平均株価は、3月末には5万円割れ目前まで下落した。しかし、その後上昇が再開すると、6万円を軽々と突破して、一気に7万円に迫るまで一段高となった。その間、米ドル／円は基本的に155円以上の米ドル高・円安圏での推移が続いた（図表1参照）。こうした状況から、海外投資家の日本株投資では、円安に伴う為替差損を回避するための円売り（いわゆる為替ヘッジ）も同時に