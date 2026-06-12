早慶戦3連投の疲労が残る中…渡辺が6回2安打10K無失点の快投東京六大学の奪三振王が貫禄を見せつけた。10日に行われた第75回全日本大学野球選手権記念大会の2回戦・函館大戦で、慶大の最速151キロ左腕・渡辺和大投手（4年）は6回2安打10奪三振無失点と好投。今秋のドラフト候補がネット裏のスカウト陣をうならせた。決して調子は良くなかった。この日のMAXは147キロ止まり。というのも、東京六大学リーグで5季ぶりの優勝が懸か