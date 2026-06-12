2025年度の企業倒産は1万505件（前年度比3.5％増）で、2年続けて1万件を超えた。過剰債務や物価高、人手不足が押し寄せ、先が見えない企業も多い。こうしたなか、20年を超すファンド運営で、事業再生を数多く手掛けてきたのがネクスト・キャピタル・パートナーズ（株）（TSRコード:296421731、千代田区、以下NCP）だ。経営に深く入り込むトップダウンのハンズオン支援で、成果をあげている。東京商工リサーチは、NCPの浅野晃