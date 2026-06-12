北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦に向けて、アメリカのナッシュビル調整中の日本代表にまさかの事態が起こった。現地６月11日、日本サッカー協会は、主将のMF遠藤航の離脱、DF板倉滉の新キャプテン就任、FW町野修斗の追加招集を発表した。遠藤は５月31日のアイスランド戦に左足に違和感を覚え、モンテレイの事前合宿は別メニューだった。ナッシュビル入りしてからは、一部の全体練習に加わっていたが、「メディカルス