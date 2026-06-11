「日本ハム３−０ＤｅＮＡ」（１１日、エスコンフィールド）日本ハムが２２年７月以来４年ぶりの７連勝。今季４度目の同一カード３連戦３連勝で、同最多の貯金５とした。７連勝は新庄監督就任５年目で最長タイとなった。ただ、この日はパ・リーグが全勝。パの順位では７連勝前の順位のまま変わらず４位のままだ。試合後、新庄監督は全試合を見届けて姿をみせ「（最後の試合だったロッテ−中日も）ちゃっかりサヨナラ」と、苦