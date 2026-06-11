通算301本塁打を誇るオズナが事実上の戦力外となる可能性通算301本塁打を誇るパイレーツのマルセル・オズナ外野手が、厳しい立場に追い込まれている。シーズン開幕前に1年1200万ドル（約19億2500万円）の契約で加入した大砲だが、期待を大きく下回る成績が続き、米メディアからは早くも事実上の戦力外（DFA）となる可能性を指摘された。米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」は「DFAに向かいつつあるMLB選手たちを