【その他の画像・動画等を元記事で観る】 幾田りらが、『GQ JAPAN』公式YouTubeシリーズ「人生に欠かせない10のアイテム | 10 Essentials」に初登場。 ■幾田りらが日々大切にしている考え方やマインドが垣間見える内容 「人生に欠かせない10のアイテム | 10 Essentials」は、各界で活躍するアーティスト、俳優、アスリートなどの著名人をゲストに迎え、その人物のライフスタイルを深堀っていく