若い頃は生理痛がなかったのに、更年期にさしかかると生理痛が起こることも。慣れていない痛みに耐えられない…！そんな悩みをもっている方は、今回紹介する産婦人科医・高尾美穂先生に聞いた「更年期の生理痛」に関する解説を参考にしてみてください。※ この記事は『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。夫が更年期かも？原因は男性ホルモンの急激な減少女性