落語家の立川志らくさんが2026年6月10日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、自身の弟子であるYouTuber・ヒカルさんの落語家としての才能を絶賛した。X上で対立も和解、弟子「立川さぎ志」としてデビュー志らくさんとヒカルさんは、ヒカルさんの「タモリおもしろくない」発言をめぐってX上で対立したが、のちに和解。以来、ヒカルさんの自宅でコラボ動画を撮影し、ヒカルさんが志らくさんの寄席を鑑賞するなど交流が生まれ、