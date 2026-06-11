消防によりますと、11日午後3時25分ごろ、地下鉄の駅員から「においはないがむせる」と消防に通報がありました。一方、札幌市交通局によりますと、客から「においがする」と駅員へ連絡もあったということです。現場は南北線の大通駅の駅事務室近くのエレベーター付近とみられ、けが人の情報はいまのところないということです。現在、消防が出動し調査しています。