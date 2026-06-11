ロックバンド「Mr.Children」は11日、バンドの公式サイトが更新され、13日、14日に予定されている香川公演について予定通り、開催することを発表した。同バンドを巡っては、5月30日に大阪城ホールでの公演を途中で中止。ボーカルの桜井和寿の風邪による体調不良で、公演の継続は困難と判断したと説明し、翌日31日の同会場での公演も中止した。その後、大阪公演の振替公演を10月14日（水）、15日（木）を行うことを発表してい