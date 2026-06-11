東京ヤクルトスワローズ所属の塩見泰隆（32）が6月8日、Instagramを更新。プロサッカー選手で元サッカー日本代表の酒井宏樹（36）との写真を公開した。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”と行きつけの和食店公開「お姉さん今日もお綺麗」「ほのぼのしてて面白い」と反響 「よく『似てる』とは言われていましたが、、」と投稿されたのは、塩見と酒井のツーショット。そっくりな写真に「想