きのう夜、大阪市内の地下街で女性が男2人に刃物で刺され、カバンを奪われました。警察は、強盗殺人未遂事件として逃げた男らの行方を追っています。警察によりますと、きのう午後7時45分ごろ、JR天王寺駅前の地下街で「女性が刺されている」と通報がありました。捜査関係者によりますと、20代から30代くらいの女性が首筋付近などを3か所ほど刺され、病院に搬送されましたが、意識はあり、命に別状はないということです。目撃した