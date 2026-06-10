これからの時期は台風や豪雨などで浸水リスクが高まります。そんな中、自宅周辺の側溝や雨水ますなどを点検しておくよう、警視庁警備部災害対策課の公式Xアカウントが呼び掛けています。【要注意】ごみをためると浸水リスク増…これが日頃から掃除すべき“場所”です！公式アカウントは「関東地方もいよいよ梅雨入り、先週の台風6号では全国各地で浸水被害が発生しました」と投稿。「長雨や豪雨、台風により浸水の危険性が高