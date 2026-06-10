【その他の画像・動画等を元記事で観る】 亀梨和也が6月11日（木）19時より放送の『THE突破ファイル 海＆山から迫り来る脅威を防げSP』にゲスト出演する。 ■木村昴は輸入品のコンテナに隠された不正薬物を見つけられるか？ あらゆるジャンルで実際に起きた驚きのエピソードを基に、再現ドラマとクイズで奇跡の“突破劇”をドラマチックに視聴者に届ける人気番組『THE突破ファイル』。6月11日には「海＆山から迫り来る