旅行の帰り、荷物を片付けようとしたらお土産でキャリーケースがパンパンになって入らない…という経験は誰にでもあるはず。そんなときにもってこいなのが、空気を抜いて衣類の体積を減らせる“圧縮バッグ”です。とはいえ、手動で空気を抜くのは意外と手間がかかるし、外付けの電動ポンプを持ち歩くのも面倒。ただ、今ではそんな悩みを解消してくれる電動ポンプを内蔵した圧縮バッグも登場しています。CAMPFIREで先行予約中の「GR