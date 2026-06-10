TBSのクイズ番組「東大王」に出演していたタレント、実業家の後藤弘(25)が10日、自身のXを更新。結婚を報告した。後藤は「今日で25歳になりました！」「先月11日に結婚しました！相手は大学時代の同級生です！」と喜びの報告。「どんなこともポジティブに捉える明るさや、未知のことを学ぶことを楽しむ好奇心に、隣でいつも元気と刺激をもらっています。まだ20代も折り返しではありますが、「今後これ以上素敵な人に出会うこ