去年6月、千葉県の20代の男性をアパートに監禁し暴行を加えたうえ現金を奪おうとしたなどとして、特定危険指定暴力団工藤会の傘下組織の組員ら6人が逮捕されました。強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、特定危険指定暴力団工藤会の傘下組織の組員、中村貴光容疑者（30）と篠塚歩夢容疑者（29）ら男6人です。中村容疑者らは去年6月、茨城県土浦市や千葉市のアパートに千葉県の20代の男性を緊縛して監禁したうえ、「声出した瞬間殺