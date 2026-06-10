BANK ACADEMY / バンクアカデミーが「【保存版】新NISA満額1,800万から3,000万→5,000万→7,000万を最速で目指す投資戦略を完全解説」を公開した。動画では、新NISAの生涯投資枠1,800万円を最速で埋めた後、どのように資産が数千万円単位で増加していくのか、詳細なシミュレーションを交えて解説している。 「まとまった資金があるので、新NISAで1,800万円最速で埋める事を考えています」という視聴者からの質問に