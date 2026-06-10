開催：2026.6.10 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 3 - 5 [レッズ] MLBの試合が10日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとレッズが対戦した。 パドレスの先発投手はルーカス・ジオリト、対するレッズの先発投手はチェース・バーンズで試合は開始した。 2回表、8番 タイラー・スティーブンソン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレッズ得点 SD 0-1 C