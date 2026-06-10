開催：2026.6.10

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 3 - 5 [レッズ]

MLBの試合が10日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとレッズが対戦した。

パドレスの先発投手はルーカス・ジオリト、対するレッズの先発投手はチェース・バーンズで試合は開始した。

2回表、8番 タイラー・スティーブンソン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレッズ得点 SD 0-1 CIN

3回表、5番 スペンサー・スティア 4球目を打ってピッチャーゴロ しかしピッチャーがエラーでレッズ得点 SD 0-2 CIN

3回裏、2番 ジャクソン・メリル 初球を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでパドレス得点 SD 1-2 CIN、3番 マニー・マチャド 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 2-2 CIN

10回表、6番 ユジニオ・スアレス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 SD 2-3 CIN

10回裏、6番 サマド・テーラー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 3-3 CIN

11回表、3番 サル・スチュワート 初球を打ってセンターへのツーランホームランでレッズ得点 SD 3-5 CIN

試合は3対5でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのテイジェイ・アントンで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はパドレスの松井裕樹で、ここまで0勝1敗0S。レッズのマクスウェルにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

なお、パドレスの松井裕樹はこの試合で1.0回を投げ、1安打（1本塁打）、1失点、1奪三振、防御率は1.83となっている。

ここまでパドレスは34勝32敗で8.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方レッズは32勝34敗で9.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-10 14:42:25 更新