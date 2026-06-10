モーリシャス航空は、アビアレップスを日本地区総代理店に指名した。6月1日から旅客業務を開始した。モーリシャス航空は現時点で、日本へ乗り入れていない。モーリシャス航空は、2967年6月に運航を開始した国営航空会社。ヨーロッパ、アジア、アフリカ、オーストラリア、インド洋の13都市に乗り入れている。