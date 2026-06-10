イングランド代表がワールドカップ開幕を目前に控え、リラックスした雰囲気の中で最終調整を行っている。ニュージーランドとの強化試合に1-0で勝利した後、チームはアメリカ・フロリダ州で回復トレーニングを実施。選手たちはプールで疲労回復に努め、初戦へ向けてコンディションを整えた。『The Sun』が報じている。公開された写真では、マンチェスター・シティ所属のDFマーク・グエイがアメリカ国旗柄の浮き輪を使いながらプール