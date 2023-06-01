1998年にNINTENDO 64向けのゲームとして登場した、ゼルダの伝説シリーズ初の3D作品である「ゼルダの伝説 時のオカリナ」が、Nintendo Switch 2で再びリメイクされます。なお、「ゼルダの伝説 時のオカリナ」は2011年6月にニンテンドー3DS向けにリメイクされ「ゼルダの伝説 時のオカリナ 3D」として発売されています。ゼルダの伝説 時のオカリナ [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube遥かな太古 神に拠り創られたと伝わる国