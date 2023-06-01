【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用パーティ「サンリオ パーティランド」が発表された。10月29日に発売を予定。 本作はサンリオのゲームブランドである「Sanrio Games（サンリオゲームズ）」の新作タイトル。ハローキティやシナモロール、ポムポムプリン