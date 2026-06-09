ジューンブライドにちなんで白い衣装の作品をセレクト！6月に結婚する花嫁は幸せになれる......今も昔もジューンブライド＆純白のドレスは6月のアイコニックなシンボル！そこで今回【週プレ グラジャパ！】では、週プレとヤングジャンプが発売する数あるデジタル写真集の中から、白い水着や白い衣装の写真集、50作品を厳選セレクト！6月21日（日）まで、期間限定30％OFFセールします！"白"を身にまとい、さらに輝くモデルたち