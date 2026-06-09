ポルトガル代表は今でも41歳のFWクリスティアーノ・ロナウドが中心となっているが、2026W杯でロナウドはポルトガルを優勝へ導けるだろうか。大会を前に、意見は割れている。英『BBC』によると、1966年のW杯で3位に入った元ポルトガル代表のアントニオ・シモエス氏はロナウドの先発起用に反対している人物の1人だ。「彼は勝つためにプレイするのではなく、主役になるためにプレイするのだ。その点でエウゼビオとは違うということが