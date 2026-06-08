グランドニッコー東京ベイ 舞浜のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて2026年6月26日（金）〜28日（日）の3日間限定で、開業6周年を記念した『6thアニバーサリースイーツブッフェ』を開催します。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】こちらはメロンや桃、マンゴーなど夏のフルーツをふんだんに使った約25種類のスイーツと、洋食・和食の本格ランチが楽しめるスペシャルブッフェです。同ビュッフェの目玉は、6月28日の