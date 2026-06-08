うたコン「LOVE&PEACE ザ・ビートルズ特集」キービジュアル ６月９日放送の「うたコン」（NHK総合よる７時57分〜）は、「LOVE&PEACE ザ・ビートルズ特集」。ザ・ビートルズ来日から60年、スペシャルメドレーなど披露する。岩崎宏美と八神純子は、「聖母たちのララバイ」「みずいろの雨」を豪華に共演。貴重映像でつづる「うたのミュージアム」では、世界的ロックバンド「ザ・ビートルズ」を特集。伝説の日